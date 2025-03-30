Myanmar'da deprem bombası! Bin 70 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'daki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Bin 70 kişi hayatını kaybederken, sarsıntının şiddetinin 334 atom bombası gücünde olduğu açıklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025

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Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7,7 ve 6,4 şiddetinde iki depremle sarsıldı. Tayland ve Çin'de de güçlü şekilde hissedilen depremlerde can kaybı bini geçti, yaralı sayısı ise 2 bin 376 olarak açıklandı.

Ancak ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ölü sayısının 10 bini aşabileceğini açıkladı. Cunta yönetimi, birçok bölgede olağanüstü hal ilan etti, kan bağışı çağrısı yaptı. ABD'li jeolog Jess Phoenix, 7,7 büyüklüğündeki depremin 334 atom bombası patlamasına eşdeğer bir enerji açığa çıkardığını belirtti.

Artçı sarsıntıların devam edeceği uyarısında bulundu. Avrupa Birliği, Myanmar ve Tayland'ı sarsan depremin ardından destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

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