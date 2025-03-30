Şehit anneleri her yıl olduğu gibi bayramı şehitlikte karşıladı: Huriye Yiğit, kızı Cennet’i anarak dua etti

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit, 9. Ramazan Bayramı’nı yine şehitlikte karşıladı.

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit, kızından ayrı 9. Ramazan bayramını yine şehitlikte karşıladı. Kızı Cennet'in çok sevdiği üniformasını alarak kabrine giden şehit annesi "Rabbim bize bunu yaşatan hainleri iki cihanda da helak etsin" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN