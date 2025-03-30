Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin cansız bedeni bulundu!

Şampiyonaya hazırlanan 14 sporcu, kanolarıyla Sapanca Gölü’ne açıldı. Kum fırtınası nedeniyle kanolar alabora oldu. 13 genç kurtarılırken, Kaan Ege Baran’ın cesedi bulundu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025

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Sapanca Gölü'nün Serdivan ilçesi kıyısında korku dolu anlar yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, aniden bastıran kum fırtınası nedeniyle gölde bulunan 7 kano alabora oldu.

Kanolarda bulunan 14 sporcu kanoların alabora olması nedeniyle göle düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göle düşen 14 sporcudan 13'ü kurtarıldı. Kayıp olan 15 yaşındaki Kaan Ege Baran isimli sporcunun bulunması için havadan drone, karadan ise botlarla arama çalışmaları yapıldı.

Baran'ın cansız bedenine suya düştüğü bölgenin yakınlarında yaklaşık 8 metre derinliğinde ulaşıldı. Bölgeye gelen Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "İhmali olanlar hakkında gereken yapılacaktır" dedi.

Kaan Ege Baran'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Sakarya Valiliği ise Sapanca Gölü'ne girişlerin yasaklanmasına rağmen yapılan antrenman hakkında sorumluların tespit edilerek soruşturma başlatılacağını açıkladı. Kaan'ın cansız bedeni, botla karaya çıkarılıp, otopsi için morga gönderildi.

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