Avcılar'da sekreterin gasp oyunu! 200 bin euro gasbetti

Avcılar’da çalıştığı şirkete ait 200 bin euroyu bankadan çeken kişiyi takip eden 2 kişi, para dolu çantayı gasbetti. Polisin etkili çalışmasıyla 16 saatte yakalanan 3 şüpheliden birinin, aynı şirkette sekreter olarak çalıştığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025

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Avcılar'da dün çalıştığı şirkete ait 200 bin euroyu (8.2 milyon TL) bankadan çeken F.S.'yi takip eden 2 kişi, para dolu çantayı çaldı. Olayı görenlerin ihbarı sonrasında mağdur F.S., polise ifade verdi.

F.S.'nin ifadesinden yola çıkan İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelileri takibe aldı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla 6 kez taksi değiştirdikten sonra Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi Zuhal Sokak üzerindeki bir adrese girdikleri tespit edildi.

Polisin olaydan 16 saat sonra adrese düzenlediği operasyonda, olaya karışan 2 şüpheli ile birlikte mağdurla aynı şirkette sekreter olarak çalışan Gülşen S. isimli kadın yakalandı. Evde yapılan aramada, çalınan paranın 157 bin euroluk kısmı ele geçirildi.

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