Minik Gazel'in arkadaşlarından duygulandıran veda!

Adana'da arkadaşıyla şakalaşırken servis minibüsü çarpan 11 yaşındaki Gazel hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu aile, dün kızlarını defnetmek için ülkelerine dönerken, okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri Gazel'in yasını tuttu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025

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Acı olay Adana Kozan ilçesinde yaşandı. 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Gazel A., okuldan çıkıp eve doğru yürümeye başladı. O sırada bir arkadaşı şaka amaçlı itti. Okuldan hareket eden A.B. (44) idaresindeki öğrenci servis minibüsü, çocuğa, çarptı.

Gazel A., olay yerinde hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu olan aile, dün kızlarını defnetmek için ülkelerine dönerken, okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri Gazel'in yasını tuttu.



Okulda örnek davranışları ve çalışkanlığı ile sevildiği öğrenilen Gazel için sınıf arkadaşları fotoğraflarından bir anma videosu hazırladı, sırasına da karanfillerle birlikte fotoğrafını koydu. Hüznün hakim olduğu sınıfta öğrenciler ağlamamak için kendilerini zor tuttu.

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