Adana'da biyonik kulağı çalınan Kübra'ya yardım eli uzandı!
3 yaşındaki işitme engelli Kübra'nın biyonik kulaklığı 9 ay önce çalındı. Konuşma ve denge problemleri yaşayan küçük Kübra'ya Adana'lı bir iş insanından yardım eli uzandı.
Adana'da 3 yaşındaki işitme engelli Kübra Naz Sağın, ailesiyle gittiği semt pazarında biyonik kulaklığı çalındı. Bu nedenle 9 aydır konuşma, dengede durma, yürümede sorunlar yaşadığı için sürekli ağlayan çocuğa, yardım eli uzandı. Minik Kübra, Adanalı bir iş insanının aldığı biyonik kulağına bayram sonrası kavuşacak.