Adana'da biyonik kulağı çalınan Kübra'ya yardım eli uzandı!

3 yaşındaki işitme engelli Kübra'nın biyonik kulaklığı 9 ay önce çalındı. Konuşma ve denge problemleri yaşayan küçük Kübra'ya Adana'lı bir iş insanından yardım eli uzandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025

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Adana'da 3 yaşındaki işitme engelli Kübra Naz Sağın, ailesiyle gittiği semt pazarında biyonik kulaklığı çalındı. Bu nedenle 9 aydır konuşma, dengede durma, yürümede sorunlar yaşadığı için sürekli ağlayan çocuğa, yardım eli uzandı. Minik Kübra, Adanalı bir iş insanının aldığı biyonik kulağına bayram sonrası kavuşacak.

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