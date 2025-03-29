Aydın'da korkunç tuzak: Tapu Müdürü'nü bayıltıp şantaj yaptılar!

Tapu ve Kadastro Müdürü İsmail Kurt'un zorla evine giren şüpheliler, daha sonrada uygunsuz görüntülerini çekti. Eli silahlı şüpheliler, Kurt'a, 'Yarın İstanbul'dan bir arkadaşımız gelecek ve bir işi var, bu işi yapacaksın?' dedi.

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

Aydın Kuşadası'nda yemek kuryesi kılığına giren şüpheliler, Tapu ve Kadastro Müdürü İsmail Kurt'un zorla evine girdi. Şüpheliler, İsmail Kurt'u eterle bayılttı.



Daha sonrada uygunsuz görüntülerini çekti. Eli silahlı şüpheliler, Kurt'a, "Yarın İstanbul'dan bir arkadaşımız gelecek ve bir işi var, bu işi yapacaksın?" dedi.



Eline tutuşturdukları silahla da cinayet işlendiğini söyleyerek korkuttukları Kurt'a zorla "50 bin dolar aldım" yazılı kağıda imza attırdı. Tapu Müdürü, şüphelilerden şikayetçi oldu. Şüpheli M.Ç., S.H.K. ve T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN