Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden Yavuz Belik'in organları umut olacak!

Bursa'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nurullah A.'nın (58) kullandığı kamyonete arkadan çarpan Yavuz Belik hayatını kaybetti. Yavuz Belik'in organları ailesinin izniyle bağışlandı ve nakil bekleyen hastalar için umut olacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025

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Bursa Yenişehir'de Y sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nurullah A.'nın (58) kullandığı kamyonete arkadan çarin (27) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nurullah A.'nın (58) kullandığı kamyonete arkadan çarptı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Belik, tedavi altına alındı.



Yoğun bakıma alınan Belik, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve henüz 3 ay önce 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Belik'in organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yavuz Belik'in organları, nakil bekleyen hastalar için umut olacak. Genç adam, Cumartesi günü Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlanacak.

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