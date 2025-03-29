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Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı olacak? 29 Mart eczaneler çalışıyor mu?

Bu yıl Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Ülkemizde dini bayramlar ve arife günleri resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörün de çalışma durumu değişiklik gösteriyor. 29 Mart eczanelerin açık mı yoksa kapalı mı olacağı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki arefe günü eczaneler çalışıyor mu? İşte konuya dair bilgiler…

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Arefe günü eczaneler açık mı, kapalı mı olacak? 29 Mart eczaneler çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatil 3 gün sürecek. Bu dönemde birçok kamu kurumu kapalı olacak, vatandaşlar ise 29 Mart 2025 Arefe günü eczanelerin açık mı kapalı mı olacağını merak ediyor. Peki eczaneler arefe günü açık mı? İşte arefe günü eczanelerin çalışma saatleri…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arife günü olan 29 Mart Cumartesi, yarım gün resmi tatil olduğundan, eczaneler öğle saatlerine kadar hizmet verecektir.

Ayrıca Bursa Eczacı Odası'nın yayınladığı duyuruya göre, 29 Mart 2025 Cumartesi günü (Arefe) için tüm gün nöbetçi eczane sistemi uygulanacak. Nöbetçi eczaneler sabah 10:00'da açılacak ve 30 Mart 2025 Pazar günü saat 08:30'a kadar hizmet verecek.

Güncel nöbetçi eczanelere ulaşmak için, yaşadığınız ilin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

29 MART 2025 AREFE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

30 Mart - 1 Nisan tarihlerinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle, bayram süresince eczaneler genel olarak kapalı olacak. Belirli bölgelerde nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

29 Mart 2025 Cumartesi – Arefe Günü: Bayram öncesinde yarım gün olarak kabul edilir.

◾ 30 Mart 2025 Pazar – Bayramın 1. Günü: Ramazan Bayramı'nın ilk günü.

◾ 31 Mart 2025 Pazartesi – Bayramın 2. Günü: Bayramın ikinci günü.

◾ 1 Nisan 2025 Salı – Bayramın 3. Günü: Bayramın son günü.

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