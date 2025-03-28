Esenler'de şehirlerarası otobüs alev topuna döndü! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Esenler’de seyir halindeki şehirlerarası bir otobüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 20:12

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Esenler'de seyir halindeki şehirlerarası bir otobüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Esenler'de saat 18.30 sıralarında seyir halindeki şehirlerarası bir otobüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüs içerisindeki yolcular dışarıya çıkarken, alevler çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yanan otobüsü söndürmek için bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

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