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Esenler'de şehirlerarası otobüs alev topuna döndü! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Esenler’de seyir halindeki şehirlerarası bir otobüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA
İHA
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Esenler’de şehirlerarası otobüs alev topuna döndü! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Esenler'de seyir halindeki şehirlerarası bir otobüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şehirlerarası otobüste yangın! İtfaiye ekipleri sevk edildi

Esenler'de saat 18.30 sıralarında seyir halindeki şehirlerarası bir otobüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüs içerisindeki yolcular dışarıya çıkarken, alevler çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan yanan otobüsü söndürmek için bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

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