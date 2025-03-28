Adana'da yürekleri sızlatan olay!

Adana'da 3 yaşındaki Kübra Naz Sağın'ın her iki kulağına da 2 yıl önce devlet tarafından ücretsiz olarak 'implant kulak' takıldı.9 ay önce ailesiyle birlikte pazara giden minik Kübra Naz'ın biyonik kulaklığından biri hırsız tarafından çalındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025

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Adana'da işitme engelli olarak dünyaya gelen 3 yaşındaki Kübra Naz Sağın'ın her iki kulağına da 2 yıl önce devlet tarafından ücretsiz olarak 'implant kulak' takıldı. Bu biyonik kulaklarla seslere tepki vermeye başlayan küçük kız, sağlığına kavuştu. Ancak, 9 ay önce ailesiyle birlikte pazara giden minik Kübra Naz'ın biyonik kulaklığından biri hırsız tarafından çalındı.



'SÜREKLİ AĞLIYOR'

Ailenin kulaklık alacak gücü olmadığı için küçük Kübra Naz yeniden sessizliğe gömüldü. Kübra Naz'ın duyma problemi ve denge sorunu yaşadığı için sürekli ağladığını belirten anne Mine Sağın, "Eskiden iyi ya da kötü bizimle iletişim kurabiliyordu. Şimdi sürekli ağlıyor, kardeşleriyle oynamak bile istemiyor. Onun bu hali yüreğimi parçalıyor" dedi.



Baba Mustafa Sağın ise, "Sadece çocuğumun duyması için yardım bekliyorum. Biyonik kulak 150 bin lira değerinde, bunu karşılayacak gücümüz yok" ifadesini kullandı.

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