Avcılar'da dehşet olay: 5 yıl önce boşandığı eşi ve ailesine kurşun yağdırdı!

Haydar Duman, eski eşi Damla Bakiler ve eski kayınvalidesi Nazan Bakiler’i öldürdükten sonra kendi canına kıydı. Çiftin 5 yıl önce boşandıkları anlaşıldı. Duman’ın, olaydan 1 ay önce Bakiler’in biriyle nişanlanması üzerine sinirlenip katliam yaptığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025

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Dehşet verici olay, önceki gün İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana geldi. Taksi şoförü Haydar Duman, boşandığı eşi Damla Bakiler'in (32) kızı ile birlikte kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti. Duman, burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler (19) ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) ile tartıştı. Duman, yanındaki tabanca ile Damla Bakiler ve kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler'e kurşun yağdırdı. İkili olay yerinde hayatını kaybetti. Cani, Selin Bakiler ve büyükanne H.D.'yi de yaraladı.



"SONUÇSUZ KALDI"

Duman, daha sonra bir yakınını arayarak kızını evden almasını istedi. Polisin eve yaklaşmasına izin vermeyen Duman, telefonla çağırdığı yakınına küçük kızı teslim etti. Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen Duman, aynı silahla intihar etti. Olayda eşini ve kızını kaybeden Hüseyin Bakiler, "Ayrılmışlardı. Çocuğun eşyalarından birini almak için gelmiş. Küçük kızım vurulmuştu, hastaneye gönderdik onu" dedi.

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