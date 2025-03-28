Mersin'de kamyonet kazasında yargılanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı!

Mersin'de Elif Su Ekinci'nin (11) ölümüne, Elif Yüksel'in (11) de ağır yaralanmasına neden olan Coşkun Topkara, ilk kez hakim karşısına çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025

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Mersin'de geçen yıl kamyoneti ile çarptığı Elif Su Ekinci'nin (11) ölümüne, Elif Yüksel'in (11) de ağır yaralanmasına neden olan Coşkun Topkara (25), tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.



Topkara, "Bir anne ve babanın yaşayacağı en ağır acıyı yaşattım. Keşke ben ölseydim de o çocuklara bir şey olmasaydı. 1 yıldır tutukluyum. Aileme destek olamıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tedavisi süren Elif Yüksel ile ilgili kati raporunun alınması için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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