Nevşehir’de akşam ezanı 14 dakika geç okundu

Nevşehir Müftülüğü, akşam ezanının merkezi sistemdeki sorun nedeniyle 14 dakika geç okunduğunu bildirdi. İl Müftülüğünde yapılan açıklamada, 'Oruçlar vaktinden önce açılmamış olduğu için vatandaşlarımızın oruçları bozulmamıştır. Dolayısıyla oruçlarının kazasını veya kefaretini gerektirecek bir durum söz konusu değildir' denildi.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 22:07

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Nevşehir Müftülüğü, akşam ezanının merkezi sistemdeki sorun nedeniyle 14 dakika geç okunduğunu bildirdi.

EZAN 14 DAKİKA GEÇ OKUNDU

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir kent merkezinde akşam ezanının iftar vakti olan saat 19.06'dan 14 dakika geç okunması nedeniyle bazı vatandaşların sosyal medya paylaşımlarında oruçlarının bozulduğu yönünde endişeye düştüğünün görüldüğüne işaret edildi.

Nevşehir’de akşam ezanı 14 dakika geç okundu. (İHA)

Açıklamada, ezanın sistemdeki arıza nedeniyle okunamadığı, 19.06'da açanların oruçlarının bozulmadığı kaydedildi.

Din görevlisinin ezan vaktinde teknik sorunu fark ederek müdahalede bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkezi ezan sistemimiz Alibey Camisi'nde bulunmaktadır. Bu akşam, iftar vaktinde akşam ezanını okumak üzere görevlimiz, merkezi ezan sistemini açıp ezan okumak istemiştir, ortaya çıkan teknik soruna kısa sürede müdahale edilse de ezan sesi minarelerimizden ancak ilerleyen dakikalarda duyulabilmiştir. Oruçlar vaktinden önce açılmamış olduğu için vatandaşlarımızın oruçları bozulmamıştır. Dolayısıyla oruçlarının kazasını veya kefaretini gerektirecek bir durum söz konusu değildir."

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