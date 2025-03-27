Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 23:03

Samsun'un Terme ilçesinde Fikriye Turgut, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boğazı kesilip, bilezikleri alındıktan sonra yakılarak öldürüldü. (DHA)

BOĞAZI KESİLİP ATEŞE VERİLDİ

Alınan bilgiye göre, kocasının cuma namazı için camiye gittiği sırada kişi ya da kişilerce evine giren hırsızlar, Fikriye Turgut'un (60) kolundaki bilezikleri zorla almak istedi. Çıkan arbedede kişi ya da kişilerce Fikriye Turgut'un boğazı bıçakla kesildikten sonra altınları alındı ve cansız bedeni ateşe verildi.