Boğazını kesip altınlarını çalmışlardı! Fikriye Turgut olayında flaş gelişme: 3 kişi gözaltına alındı
Samsun’un Terme ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Fikriye Turgut’un bileziklerini gasp etmek için evine giren hırsızlar, direnen kadının boğazını kesip ateşe verdi. 60 yaşındaki Fikriye Turgut’un katilleri hakkında jandarma tarafından yürütülen soruşturma devam ederken olayla ilgili şüpheli bulunan M.U., E.U. ve Ş.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
BOĞAZI KESİLİP ATEŞE VERİLDİ
Alınan bilgiye göre, kocasının cuma namazı için camiye gittiği sırada kişi ya da kişilerce evine giren hırsızlar, Fikriye Turgut'un (60) kolundaki bilezikleri zorla almak istedi. Çıkan arbedede kişi ya da kişilerce Fikriye Turgut'un boğazı bıçakla kesildikten sonra altınları alındı ve cansız bedeni ateşe verildi.
CANSIZ BEDENİNİ EŞİ BULDU
Fikriye Turgut'un cansız bedeni, camiden gelen eşi tarafından bulundu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Turgut'un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.