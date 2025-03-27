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Boğazını kesip altınlarını çalmışlardı! Fikriye Turgut olayında flaş gelişme: 3 kişi gözaltına alındı

Samsun’un Terme ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Fikriye Turgut’un bileziklerini gasp etmek için evine giren hırsızlar, direnen kadının boğazını kesip ateşe verdi. 60 yaşındaki Fikriye Turgut’un katilleri hakkında jandarma tarafından yürütülen soruşturma devam ederken olayla ilgili şüpheli bulunan M.U., E.U. ve Ş.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA
İHA
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Boğazını kesip altınlarını çalmışlardı! Fikriye Turgut olayında flaş gelişme: 3 kişi gözaltına alındı

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun'un Terme ilçesinde Fikriye Turgut, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boğazı kesilip, bilezikleri alındıktan sonra yakılarak öldürüldü. (DHA)Samsun'un Terme ilçesinde Fikriye Turgut, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boğazı kesilip, bilezikleri alındıktan sonra yakılarak öldürüldü. (DHA)

BOĞAZI KESİLİP ATEŞE VERİLDİ

Alınan bilgiye göre, kocasının cuma namazı için camiye gittiği sırada kişi ya da kişilerce evine giren hırsızlar, Fikriye Turgut'un (60) kolundaki bilezikleri zorla almak istedi. Çıkan arbedede kişi ya da kişilerce Fikriye Turgut'un boğazı bıçakla kesildikten sonra altınları alındı ve cansız bedeni ateşe verildi.

Samsun'un Terme ilçesinde bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)Samsun'un Terme ilçesinde bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)

CANSIZ BEDENİNİ EŞİ BULDU

Fikriye Turgut'un cansız bedeni, camiden gelen eşi tarafından bulundu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Turgut'un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde Fikriye Turgut, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boğazı kesilip, bilezikleri alındıktan sonra yakılarak öldürüldü. (İHA)Samsun'un Terme ilçesinde Fikriye Turgut, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından boğazı kesilip, bilezikleri alındıktan sonra yakılarak öldürüldü. (İHA)

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Turgut'un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli bulunan M.U., E.U. ve Ş.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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