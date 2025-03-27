Mardin'de SMA hastası Elanur için toplanan yardım başarılı oldu!
Mardin'de 2.5 yaşındaki Elanur'a 20 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu.Elanur'un tedavisi için valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Kampanyayla tedavisi için 1 milyon 879 bin dolar toplanan Dem, tedavisinin yapılması için Dubai'ye gidecek.
Mardin Derik'te yaşayan Halime ve Mehmet Reşit Dem (33) çiftinin çocukları 2.5 yaşındaki Elanur'a, doğduktan 20 gün sonra Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu.
1.5 aylıkken trakeostomi açılan Elanur Dem'in, 5 aylıkken 2. doz spinraza ilacı için gittiği Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Elanur'un tedavisi için valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Kampanyayla tedavisi için 1 milyon 879 bin dolar toplanan Dem, tedavisinin yapılması için Dubai'ye gidecek.