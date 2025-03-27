Mardin'de SMA hastası Elanur için toplanan yardım başarılı oldu!

Mardin'de 2.5 yaşındaki Elanur'a 20 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu.Elanur'un tedavisi için valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Kampanyayla tedavisi için 1 milyon 879 bin dolar toplanan Dem, tedavisinin yapılması için Dubai'ye gidecek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025

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Mardin Derik'te yaşayan Halime ve Mehmet Reşit Dem (33) çiftinin çocukları 2.5 yaşındaki Elanur'a, doğduktan 20 gün sonra Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu.



1.5 aylıkken trakeostomi açılan Elanur Dem'in, 5 aylıkken 2. doz spinraza ilacı için gittiği Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalbi durdu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Elanur'un tedavisi için valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Kampanyayla tedavisi için 1 milyon 879 bin dolar toplanan Dem, tedavisinin yapılması için Dubai'ye gidecek.

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