Almanya'da şaşkına çeviren olay: 66 yaşında doğum yaptı!

lmanya’da Berlin Duvarı Müzesi Başkanı Alexandra Hildebrandt, 66 yaşında 10. çocuğunu dünyaya getirdi. “50 yaşında evlendim 8 çocuk doğurdum” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025

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Doktorlar 40 yaş sonrası bütün hamilelikleri "riskli gebelik" kabul edip yakından takip ederken Almanya'da duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Almanya'da 66 yaşındaki Alexandra Hildebrandt, Berlin'deki Charite Üniversitesi Tıp Merkezi Virchow Kliniği'nde 19 Mart'ta sezaryenle doğum yaparak 10. çocuğunu dünyaya getirdi.



"DOĞUM KONTROL HAPI KULLANMADIM"

50 yaşından sonra yeniden evlenip tam 8 çocuk doğuran Hildebrandt, "Geniş bir aileye sahip olmak harika. 50 yaşından sonra çok büyük bir aile olmanın hayalini kurardım, şimdi gerçek oldu. Çok sağlıklı besleniyorum, düzenli olarak bir saat yüzüyorum, iki saat yürüyorum, sigara ya da alkol kullanmıyorum. Doğum kontrol hapı kullanmadım" dedi. Hildebrandt, "Düzenli olarak 1 saat yüzüyorum, 2 saat de yürüyorum" dedi.

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