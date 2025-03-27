İstanbul'da 376 binlik dolandırıcılık!

İstanbul'da kendisini BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) Başkanı Şahap Kavcıoğlu olarak tanıtarak özel bir bankayı yardım kampanyası adı altında 376 bin lira dolandırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025

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İstanbul'da bir dolandırıcı, iddiaya göre kendisini BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) Başkanı Şahap Kavcıoğlu olarak tanıtarak özel bir bankayı yardım kampanyası adı altında 376 bin lira dolandırdı. Olaydan sonra yönetim kurulu başkanını yemeğe de davet eden dolandırıcının numarası, yemek günü geldiğinde anlaşıldı.



Banka, randevunun teyidi için BDDK ile görüşme yaptı. Yetkililer ise haberdar olmadıklarını söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan bankanın üst düzey yetkilileri ve BDDK şikayetçi oldu. Aykut D. ile birlikte 3 dolandırıcı hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. ARZU KAYA

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