Üniversiteler bayramda kaç gün tatil? 2025 Ramazan Bayramı'nda üniversiteler 9 gün tatil mi yapacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda kamu çalışanlarını sevindirecek bir müjde verdi. Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı takip eden 2, 3 ve 4 Nisan günlerinin idari izin kapsamına alındığını duyurdu. Böylece kamu çalışanları için bayram tatili toplamda 9 gün oldu. Peki üniversiteler için bayram tatili 9 gün mü oldu? İşte merak edilen gelişmeler.
Giriş Tarihi: 27.03.2025 06:11
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 06:11