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Üniversiteler bayramda kaç gün tatil? 2025 Ramazan Bayramı'nda üniversiteler 9 gün tatil mi yapacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda kamu çalışanlarını sevindirecek bir müjde verdi. Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı takip eden 2, 3 ve 4 Nisan günlerinin idari izin kapsamına alındığını duyurdu. Böylece kamu çalışanları için bayram tatili toplamda 9 gün oldu. Peki üniversiteler için bayram tatili 9 gün mü oldu? İşte merak edilen gelişmeler.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 06:11 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 06:11
Üniversiteler bayramda kaç gün tatil? 2025 Ramazan Bayramı’nda üniversiteler 9 gün tatil mi yapacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu çalışanları için duyurduğu idari izin kararı sonrası üniversitelerde bayram tatilinin süresi merak konusu oldu. 2025 Ramazan Bayramı tatili ara tatil ile birleşerek 9 güne çıkarıldı. Peki bu uygulama üniversiteler için de geçerli olacak mı?

Üniversiteler bayramda kaç gün tatil? 2025 Ramazan Bayramı’nda üniversiteler 9 gün tatil mi yapacak?

Bayram Tatili Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?

2025 Ramazan Bayramı tatili, 28 Mart 2025 Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar, son günü ise 1 Nisan Salı olacak.

Bayramdan sonraki 2, 3 ve 4 Nisan tarihleri de idari izin kapsamına alındığı için tatil 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Böylece kamu çalışanları için toplam tatil süresi 9 gün olacak.

Üniversiteler bayramda kaç gün tatil? 2025 Ramazan Bayramı’nda üniversiteler 9 gün tatil mi yapacak?

Üniversitelerde Bayram Tatili Kaç Gün Sürecek?

Akademisyenler de kamu çalışanı statüsünde olduğu için devlet üniversitelerinde bayram tatili 9 gün sürecek. Ancak özel üniversitelerde tatil süresi farklılık gösterebilir.

Üniversiteler bayramda kaç gün tatil? 2025 Ramazan Bayramı’nda üniversiteler 9 gün tatil mi yapacak?

Özel üniversitelerde çalışan akademisyenler ve öğrenciler tatil düzenlemelerini üniversitelerinin resmi web sitelerinden veya rektörlüklerinden öğrenebilirler.

Üniversiteler bayramda kaç gün tatil? 2025 Ramazan Bayramı’nda üniversiteler 9 gün tatil mi yapacak?

Bankalar ve Noterler Bayramda Açık Olacak mı?

Ramazan Bayramı süresince kamu kurumları tatil olacak, bu kapsamda bankalar ve noterler de 2, 3 ve 4 Nisan'da kapalı olacak. Ancak nöbetçi noter uygulaması devam edecek. Bankalar 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.