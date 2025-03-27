Üniversiteler bayramda kaç gün tatil? 2025 Ramazan Bayramı’nda üniversiteler 9 gün tatil mi yapacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu çalışanları için duyurduğu idari izin kararı sonrası üniversitelerde bayram tatilinin süresi merak konusu oldu. 2025 Ramazan Bayramı tatili ara tatil ile birleşerek 9 güne çıkarıldı. Peki bu uygulama üniversiteler için de geçerli olacak mı?