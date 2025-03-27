BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu adıyla dolandırıcılık! İstanbul’da bir banka 376 milyon TL dolandırıldı
İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dolandırıcı, bir bankayı arayıp kendisini BBDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu olarak tanıtıp yardım kampanyası adı altında 376 milyon TL’lik vurgun yaptı.
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık soruşturması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve bir bankanın savcılığa şikayetiyle başladı. İddianamede yer alan bilgilere göre, geçen kasım ayında İstanbul'da bir bankanın (Destek Yatırım Bankası) sabit hattı arandı.
376 MİLYONLUK SÖZDE YARDIM
Kısa bir süre sonra kendini BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi ise bankanın genel müdür yardımcısı K.T. ile görüştürüldü. 376 milyon liralık ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Banka genel müdür yardımcısı da bu işlemi gerçekleştirdi.
376 MİLYONLUK SÖZDE YARDIM
Kısa bir süre sonra kendini BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi ise bankanın genel müdür yardımcısı K.T. ile görüştürüldü. 376 milyon liralık ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Banka genel müdür yardımcısı da bu işlemi gerçekleştirdi.