BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu adıyla dolandırıcılık! İstanbul’da bir banka 376 milyon TL dolandırıldı

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YEMEK RANDEVUSU ORTAYA ÇIKARDI



Paranın gönderilmesinin ardından yönetim kurulu başkanı A.K. ile görüşen ve Şahap Kavcıoğlu olarak bilinen kişi, A.K.'ye 6 ocak tarihine yemek randevusu da verdi. Yemek günü geldiğinde banka, randevunun teyidi için BDDK ile görüşme yaptı.

İşte büyük vurgun da o zaman ortaya çıktı. Çünkü BDKK yetkilileri böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan bankanın üst düzey yetkilileri ve BDDK şikayetçi oldu.