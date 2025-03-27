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BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu adıyla dolandırıcılık! İstanbul’da bir banka 376 milyon TL dolandırıldı

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dolandırıcı, bir bankayı arayıp kendisini BBDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu olarak tanıtıp yardım kampanyası adı altında 376 milyon TL’lik vurgun yaptı.

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BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu adıyla dolandırıcılık! İstanbul’da bir banka 376 milyon TL dolandırıldı

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık soruşturması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve bir bankanın savcılığa şikayetiyle başladı. İddianamede yer alan bilgilere göre, geçen kasım ayında İstanbul'da bir bankanın (Destek Yatırım Bankası) sabit hattı arandı.

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376 MİLYONLUK SÖZDE YARDIM

Kısa bir süre sonra kendini BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi ise bankanın genel müdür yardımcısı K.T. ile görüştürüldü. 376 milyon liralık ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Banka genel müdür yardımcısı da bu işlemi gerçekleştirdi.

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376 MİLYONLUK SÖZDE YARDIM

Kısa bir süre sonra kendini BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi ise bankanın genel müdür yardımcısı K.T. ile görüştürüldü. 376 milyon liralık ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Banka genel müdür yardımcısı da bu işlemi gerçekleştirdi.

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YEMEK RANDEVUSU ORTAYA ÇIKARDI

Paranın gönderilmesinin ardından yönetim kurulu başkanı A.K. ile görüşen ve Şahap Kavcıoğlu olarak bilinen kişi, A.K.'ye 6 ocak tarihine yemek randevusu da verdi. Yemek günü geldiğinde banka, randevunun teyidi için BDDK ile görüşme yaptı.

İşte büyük vurgun da o zaman ortaya çıktı. Çünkü BDKK yetkilileri böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan bankanın üst düzey yetkilileri ve BDDK şikayetçi oldu.

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ÇORAP PARASIYMIŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında telefon numaraları sorgulandı. Yabancı şahıslar adına kayıtlı 'patates hat' çıktı. IBAN sahibi Aykut D.'nin(26) ise bankadan yüklü miktarda para çektiği tespit edildi.

SGK kayıtlarına bakıldığında dikiş yapma işiyle uğraştığı belirlendi. Şüpheli adam ifadesinde, Yasin B.(19) adlı kişinin kendisine para geleceğini, IBAN'ı olmadığı için hesabını kullandırdığını ve parayı çekip kendisine verdiğini söyledi.

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Yasin B. ise Ümit D.(22) isimli kişinin kendisini arayarak ağabeyi Aykut D.'den iş için gelen parayı almasını söylediğini ve poşet içinde para alarak Ümit D.'ye teslim ettiğini belirtti. Bildiği kadarıyla çorap işinden bir para aldıklarını ileri sürdü. 3 şüpheli de tutuklandı.

10'AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Savcılık, suçta kullanılan banka hesabı üzerinde, hesap sahibinden bir başkası tarafından tasarrufta bulunuluyor olmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını ve sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti.

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Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde bankayı arayıp kendilerini BDDK başkanı olarak tanıtarak menfaat temin ettiklerini kaydetti. Dolandırıcılık suçunu işlediklerini kaydetti. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan10'ar yıla kadar hapislerini talep etti.