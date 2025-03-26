Artık pişman olmayacaksınız! Cips yiyerek kilo kontrolü sağlamanın sırrı açıklandı!

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 19:49

Cips yemeyi seviyor ama kilo alma korkusuyla her pakete şüpheyle yaklaşıyorsanız, size iyi haberlerimiz var! Beslenme uzmanları, cips keyfinizi bozmadan formda kalmanın basit ama etkili bir yolunu paylaştı.

Fotoğraflar: AA

BİR PAKETTE İKİ PORSİYON GİZLİ

Beslenme uzmanı Vinny Kodamala, market raflarında sıkça gördüğümüz 45 gramlık cips paketlerinin aslında iki porsiyon içerdiğini belirtiyor. Yani bir paketin tamamını yemek, önerilen porsiyonun iki katını tüketmek anlamına geliyor. Bu da beraberinde yüksek kalori, yağ ve tuz alımını getiriyor.

Kodamala'ya göre, tek bir paket cips;

-Günlük önerilen yağ alımının beşte birini

-Günlük tuz limitinin altıda birini

-Ortalama 200'den fazla kaloriyi

barındırıyor. Bu rakamlar, sadece bir atıştırmalıkla günlük beslenme sınırlarını zorlama riski anlamına geliyor.

ALTIN KURAL: YARIMDA DUR

Uzmanlar, kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam için paketin sadece yarısının tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Cips keyfinin ardından kalan yarısını saklamak ise bilinçli tüketim adına atılacak en önemli adımlardan biri. Alternatif olarak, doğrudan 25 gramlık küçük paketlerin tercih edilmesi de porsiyon kontrolü açısından avantaj sağlıyor.