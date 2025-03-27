Avcılar'da eski eş katliamı!

Haydar Duran ile eski eşi Damla B. arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu, Duran, eski eşi, baldızı Selin B. ve kayınvalidesi Nazan Deniz'i silahla vurduktan sonra intihar etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025

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İstanbul Avcılar'da Haydar Duran, eski eşi Damla B.'nin evine gitti. Çıkan tartışmanın büyümesiyle Duran, eski eşi, baldızı Selin B. ve kayınvalidesi Nazan Deniz'i silahla vurduktan sonra intihar etti. Damla ile annesi de hayatını kaybederken, Selin B. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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