Antalya'da hastane acilinde can pazarı!

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin acil servisinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ile 200 yataklı B blok boşaltıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025

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Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde, dün saat 11.45 sıralarında iddiaya göre elektrik aksamından yangın çıktı. Yetişkin ve Çocuk Acil servislerinde hızla büyüyen yangın nedeniyle hastaneyi duman kapladı. Önce acil servis ardından 200 yataklı B Blok'taki hastalar tahliye edildi.



Ameliyathaneler, organ nakli servisinde yatan hastalar, plastik cerrahi, beyin cerrahi servislerinin bulunduğu B Blok tamamen boşaltıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürüldü. Bina içine yayılan yoğun dumanın tahliyesi için çalışmalar yapıldı.



İTFAİYE MERDİVENİYLE DIŞARI ÇIKARILDILAR

Yangın sonrası B Blok'un üst katlarında duman nedeniyle mahsur kalan hastalar, itfaiye araçlarının merdiveniyle indirildi. Dumandan etkilenen çalışanlar ve hastalara, ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. Yoğun bakım servisinden çıkarılan hastalar ise yakınlardaki hastanelere sevk edildi.



AFAD ve UMKE ekipleri, tahliye çalışmalarına destek verdi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Serviste yatan hastalar, yakınları ve sağlık görevlileri tarafından sedyelerle tahliye edildi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Herkes cangönülden koşturdu. En kısa zamanda revize edip hastalarımızı geri alacağız" dedi.

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