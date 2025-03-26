Ünlü sanatçı Mithat Körler'in acı günü!
Ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu anlaşılan Fatma Nezihe Akkuş'un Eskişehir'de cansız bedeni bulundu.
Eskişehir'de yaşayan alzheimer hastası Fatma Nezihe Akkuş (75), önceki gün kayıplara karıştı. Akkuş'un cansız bedenine ise dün sabah saatlerinden Porsuk Çayı'nda ulaşıldı. Cenaze Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatma Nezihe Akkuş'un ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu anlaşıldı. Kadının kesin ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak.