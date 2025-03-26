Adana'da ehliyetsiz genç karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarptı!

Sevinç Soydaş (26), işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada kendisine hızla gelen otomobil çarptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025

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Adana Sarıçam'da bir alışveriş merkezinde çalışan Sevinç Soydaş (26), işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada kendisine hızla gelen otomobil çarptı.



Soydaş, çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atıp düştü. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Ali Yahya Ç. (21) gözaltına alındı.

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