Elazığ'da dehşet anları! Minibüs durağına silahlı saldırı | Ölü ve yaralı var mı?
Elazığ’da korkunç bir olay meydana geldi. Minibüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Kadının durakta beklediği sırada, seken merminin isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.
Akılalmaz olay, Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen kişi veya kişiler minibüs durağında çalışan H.Y.'ye silahla ateş etti.
EKİPLER OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ
Olayda H.Y. ile durakta bekleyen Y.U. isimli kadın seken merminin gelmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİLER İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.