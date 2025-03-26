Elazığ’da dehşet anları! Minibüs durağına silahlı saldırı | Ölü ve yaralı var mı?

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 20:44

Akılalmaz olay, Rızaiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bulunan minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen kişi veya kişiler minibüs durağında çalışan H.Y.'ye silahla ateş etti.

Elazığ'da dehşet anları! Minibüs durağına silahlı saldırı (İHA)

EKİPLER OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Olayda H.Y. ile durakta bekleyen Y.U. isimli kadın seken merminin gelmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.