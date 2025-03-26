Edirne'de genç anestezi teknikerinin şüpheli ölümü!

Edirne'de hastanedeki nöbetinin ertesi sabahı saatinin alarmı çalmasına rağmen uyanmayan anestezi teknikeri Yusuf Ber Kaymak'ın hayati fonksiyonlarının çalışmadığı anlaşıldı. Genç tekniker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025

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Edirne Keşan Devlet Hastanesi'nde görevli 27 yaşındaki anestezi teknikeri Yusuf Ber Kaymak, hastanedeki nöbetinin ertesi sabahı saatinin alarmı çalmasına rağmen kalkmadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları Kaymak'ı uyandırmaya çalıştı.



Uyanmayan Yusuf Ber Kaymak'ın hayati fonksiyonlarının çalışmadığı anlaşıldı. Genç tekniker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sır ölümle soruşturma başlatıldı.

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