Yola çıkacaklar dikkat! Bayram tedbirleri belli oldu: Kaç polis görev başında olacak?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı. Bayramda yola çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Bakan Yerlikaya, 'Bayram boyunca 47 bin 749 polis, 27 bin 262 jandarma olmak üzere toplam 69 bin 11 personel görev yapacak.' dedi.
Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayramda can kayıpların olmaması için alınan tedbirleri açıkladı.
Yerlikaya Bakanlık'ta yaptığı basın açıklamasında, Ramazan Bayramı tatilinde uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında, 8 Nisan'a kadar 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere 69 bin 11 personelin görev yapacağını bildirdi.
Ramazanın sonuna gelindiğini anımsatan Yerlikaya, bayram sevincinin acıya dönüşmemesi, yuvalara ateş düşmemesinin en büyük duaları olduğunu söyledi.
Yerlikaya, son 2 yılda, Ramazan ve Kurban bayramlarında meydana gelen trafik kazalarında 744 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, günlük can kaybı sayısının 24 olduğunu kaydetti.
Bu kayıplardan 375'inin "aşırı hız"dan kaynaklandığını belirten Yerlikaya, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, ortalama hızdaki yüzde 1'lik artışın, ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırdığını aktardı.
Yerlikaya, ölümlü trafik kazalarında "aşırı hız"dan sonra kazaya neden olan en önemli etkenlerin, "şerit izleme, değiştirme", "geçiş önceliği", "arkadan çarpma", "dönüş kuralları" ve "kırmızı ışık ihlali" olduğunu söyledi.
Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere seslenen Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması, aşırı hız yapılmaması, emniyet kemerinin takılması, yorgun ve uykusuz direksiyon başına geçilmemesi uyarılarında bulundu.
Yerlikaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartıldığına dair açıklamasını hatırlattı.