Yola çıkacaklar dikkat! Bayram tedbirleri belli oldu: Kaç polis görev başında olacak?

"YOLUN SONU BAYRAM OLSUN"

Emniyet kemeri kullanımının kazalarda can kayıplarını yüzde 45 azalttığına dikkati çeken Yerlikaya, "Denetimleri artırmaktaki gayemiz, daha çok cezai işlem yapmak değil. Şu bir gerçek ki, denetimler arttıkça, kazalar ve ölümler azalıyor. Hedefimiz, 'Trafikte sıfır can kaybı' ilkesiyle hareket etmek. Bütün sürücülerimize kazasız, belasız, sıkıntısız yolculuklar diliyorum. Bir kural, bir ömür diyoruz. Yolun sonu bayram olsun diyoruz." diye konuştu.







