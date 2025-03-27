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Yola çıkacaklar dikkat! Bayram tedbirleri belli oldu: Kaç polis görev başında olacak?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı. Bayramda yola çıkacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Bakan Yerlikaya, 'Bayram boyunca 47 bin 749 polis, 27 bin 262 jandarma olmak üzere toplam 69 bin 11 personel görev yapacak.' dedi.

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Yola çıkacaklar dikkat! Bayram tedbirleri belli oldu: Kaç polis görev başında olacak?

Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayramda can kayıpların olmaması için alınan tedbirleri açıkladı.

Yerlikaya Bakanlık'ta yaptığı basın açıklamasında, Ramazan Bayramı tatilinde uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında, 8 Nisan'a kadar 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere 69 bin 11 personelin görev yapacağını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'dan bayram trafiği uyarısı: "Yolun sonu bayram olsun"

Ramazanın sonuna gelindiğini anımsatan Yerlikaya, bayram sevincinin acıya dönüşmemesi, yuvalara ateş düşmemesinin en büyük duaları olduğunu söyledi.

Yerlikaya, son 2 yılda, Ramazan ve Kurban bayramlarında meydana gelen trafik kazalarında 744 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, günlük can kaybı sayısının 24 olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinde alınacak trafik tedbirlerini açıkladı (Fotoğraf: AA)İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinde alınacak trafik tedbirlerini açıkladı (Fotoğraf: AA)

Bu kayıplardan 375'inin "aşırı hız"dan kaynaklandığını belirten Yerlikaya, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, ortalama hızdaki yüzde 1'lik artışın, ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırdığını aktardı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinde alınacak trafik tedbirlerini açıkladı (Fotoğraf: AA)İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinde alınacak trafik tedbirlerini açıkladı (Fotoğraf: AA)

Yerlikaya, ölümlü trafik kazalarında "aşırı hız"dan sonra kazaya neden olan en önemli etkenlerin, "şerit izleme, değiştirme", "geçiş önceliği", "arkadan çarpma", "dönüş kuralları" ve "kırmızı ışık ihlali" olduğunu söyledi.

Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere seslenen Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması, aşırı hız yapılmaması, emniyet kemerinin takılması, yorgun ve uykusuz direksiyon başına geçilmemesi uyarılarında bulundu.

Yerlikaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartıldığına dair açıklamasını hatırlattı.

Bayramda 47.749 polis görev yapacak (Takvim.com.tr Arşiv)Bayramda 47.749 polis görev yapacak (Takvim.com.tr Arşiv)

Bakanlık olarak, dün itibarıyla artırdıkları trafik tedbirlerinin 8 Nisan'a kadar süreceğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu 14 gün boyunca trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere toplam 69 bin 11 personelimiz görev yapacak. Trafikle ilgili verilerimizi her gün sizlerle paylaşacağım. Bayram tatili süresince 54 ilimizdeki 468 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, 24 saat süreyle hız denetimi yapacak. Polis ve jandarmamız gündüz 1271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürecek. Hava araçlarımız ülkemiz genelinde 3 bin 81 saat denetim yapılacak. Ayrıca şehirlerarası terminallerde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılacak, otobüsler çok sıkı denetlenecek."

"YOLUN SONU BAYRAM OLSUN"
Emniyet kemeri kullanımının kazalarda can kayıplarını yüzde 45 azalttığına dikkati çeken Yerlikaya, "Denetimleri artırmaktaki gayemiz, daha çok cezai işlem yapmak değil. Şu bir gerçek ki, denetimler arttıkça, kazalar ve ölümler azalıyor. Hedefimiz, 'Trafikte sıfır can kaybı' ilkesiyle hareket etmek. Bütün sürücülerimize kazasız, belasız, sıkıntısız yolculuklar diliyorum. Bir kural, bir ömür diyoruz. Yolun sonu bayram olsun diyoruz." diye konuştu.

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