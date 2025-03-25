Şanlıurfa'da Faruk dede ölmeden önce eşine kimlik çıkartmak istiyor

Şanlıurfa'da yaşayan FatmaAkyüz'ün kimliğinin olmadığı rahatsızlanınca ortaya çıktı. Tek göz bir evde hasta eşine bakan Faruk Akyüz, ölmeden önce eşini Nüfus Müdürlüğüne kaydetmek istiyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025

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Şanlıurfa'da Fatma Akyüz (70), rahatsızlandı. Komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak komşular, kadının kimliğinin olmadığını anladı. Konuştukları eşi Faruk Akyüz (75), muhtar Mehmet Salih Alakuş'a ulaştı.



Muhtar, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çiftin 4 çocuğunun olduğu ve nüfusta ise başkalarının üzerine kayıtlı oldukları ortaya çıktı. Tek göz bir evde hasta eşine bakan Faruk Akyüz, ölmeden önce eşini Nüfus Müdürlüğüne kaydetmek istiyor. Yetkililerden yardım istiyor.

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