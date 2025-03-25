İzmir'de taksici soygunu: Başına silah dayayıp paralarını çaldı!

İzmir'de taksiye binen bir kişi, yanındaki silahı şoförün başına dayayarak paralarını istedi. Şahıs, tüm parayı alıp kaçtı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

İzmir'de bir kişi, önceki akşam müşteri kılığında Tayfun Özişçiler'in (55) taksisine bindi. Arka koltuğa geçti. Yanındaki silahı şoförün başına dayayarak paralarını istedi. Özişçiler, panikle tüm hasılatı şüpheliye verdi. Şahıs, parayı alıp kaçtı. Özişçiler de polise giderek şikayetçi oldu. İzmir'de geçen yıl da taksici Oğuz Erge, aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla öldürülmüştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN