Çorum'da soğukkanlı katil Müge Anlı'da ortaya çıktı!

Hatice Kış, 1 milyonluk altınları nedeniyle bıçaklanarak katledildi. Müge Anlı, devreye girdi. Katil, Kış’ın kız kardeşi Sevim İkiz’in sevgilisi Murat Arıkan çıktı. Arıkan’ın hiçbir şey olmamış gibi Kış’ın cenazesine katıldığı anlaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025

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Çorum Kargı'da yaşayan Hatice Kış (76), 2 hafta önce evinde çıkan yangından sonra ölü bulundu. Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi, olayı aydınlatmak için araştırma yaptı. Hatice Kış'ın, olay günü sık sık görüldüğü Murat Arıkan'dan şüphelenildi.



Arıkan'ın elindeki bıçak yaraları ve yanık işleri, şüpheleri artırdı. Hatice Kış'ın kız kardeşi Sevim İkiz'le birlikte yaşayan Murat Arıkan, önce yara izlerinin tavuk kümesi yaparken oluştuğunu ileri sürdü. Daha sonra cinayeti itiraf etti. Kış'ın 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Zanlının, kadının 1 milyon lira değerindeki altınlarını çaldığını ve evini kundakladığı belirtildi. Gözaltına alınan Arıkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının, altınları gömdüğü belirlendi.



"ARABA BAKMAYA GİTMİŞLER"

Sevim İkiz, dün canlı yayına katıldı. Yaşadığı şoku anlattı. "Ona hiç konduramadım. Ablam ona kıyamazdı. Borç istese verirdi." dedi. Cinayetten günler sonra Murat Arıkan'la araba bakmaya gittiklerini söyleyen İkiz, "Murat bana, "Traktörü sattım. O parayla da 450 bin liraya araba alayım" dedi. Ablamın kılına bile zarar vermem" diye konuştu.

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