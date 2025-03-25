Piramitlerin altında kent bulundu!

İtalyan araştırmacılar, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Giza Piramitleri'nin altında yaklaşık bin 220 metre derinliğe kadar uzanan ve piramitlerden 10 kat daha büyük olduğu öne sürülen geniş bir yer altı yapısı keşfettiklerini duyurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025

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Mısır piramitlerinin altında 2 bin 200 metre derinlikte piramitlerden 10 kat daha büyük bir kent keşfedildi. İtalyan araştırmacılar, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Giza Piramitleri'nin altında yaklaşık bin 220 metre derinliğe kadar uzanan ve piramitlerden 10 kat daha büyük olduğu öne sürülen geniş bir yer altı yapısı keşfettiklerini duyurdu. Çalışma kapsamında, piramitlerin 640 metre altında 8 dikey silindirik yapı ve bin 220 metre derinlikte henüz tanımlanamayan oluşumlar tespit edildi.

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