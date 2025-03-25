İzmir'deki sağanakta can veren Özge Ceren ve İnanç davasında yeni gelişme!

İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, yağmurdan kaçarken sokak ortasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan davanın duruşması dün yapıldı. Duruşması dün yapıldı. Öktemay’ın ailesi zararları giderildiği gerekçesiyle davadan çekildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

İzmir'de 12 Temmuz 2024'te İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, sağanak yağmurdan kaçarken sokak ortasında elektrik akımına kapılarak can verdi. Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin 11'i tutuklu, 42 sanığın yargılandığı davada; olay yeri inceleme uzmanı tarafından hazırlanan ve mahkeme dosyasına sunulan raporda, Deniz ve Öktemay'ın herhangi bir kişisel kusuru olmadığı ve iki kurumun önleyici tedbirler almadığı belirlendi.



22'ŞER YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede; İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 42 kişinin 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapisleri isteniyor.



Tutuklu sanıklardan Barış Sevgili' ve Yavuz Üner'in tahliyesine karar veren mahkeme, 4'ü hariç tutuksuz sanıkların adli kontrol hükümleri de kaldırıldı. Duruşma, 20 Mayıs'a ertelendi. GDZ Elektrik yönetimi ve destek veren çalışanlarına müteşekkir olduğunu ifade eden aile, zararın giderilmesine Argan Mühendisliğin de katkıda bulunduğunu bildirdi. Aile, sanıklar hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini belirtti.

Duruşmanın ardından Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, "Özge'nin sol adımını attığı mazgalda açık elektrik kablosuna

basıp elektrik çarparak hayatını kaybettiği kesinlik kazandı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN