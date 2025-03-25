Fransa'da yapay zeka sayesinde hastalığını teşhis etti!

Marly Garnreiter (27), uzun süredir devam eden sağlık sorunlarını yapay zeka botu ChatGPT'ye anlattı. Kan kanseri olabileceğine dair bir yanıt alan kadının akciğerinde kitle çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025

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Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Marly Garnreiter (27), uzun süredir devam eden sağlık sorunlarını yapay zeka botu ChatGPT'ye anlattı. Kan kanseri olabileceğine dair bir yanıt aldı. Marly, soluğu hastanede aldı. Kadının akciğerinde kitle çıktı. Biyopsisi alınan Marly'nin nadir görülen bir kanser olan Hodgkin Lenfoması ile mücadele ettiği anlaşıldı.

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