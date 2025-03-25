Kağıthane’de orman ürünlerinin deposunda yangın! 4 işçi zehirlendi

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 17:02

Yangın, saat 15.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta orman ürünleri deposu olarak kullanılan işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.