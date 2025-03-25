Brad Pitt’in yardım ettiği Katrina kasırgası mağdurları "böcek var" diyerek dava açtı!

Hollywood yıldızı Brad Pitt’e yardım olsun diye yaptırdığı 109 ev için ‘böcek var’ diyerek 780 milyon TL talep etiller.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025

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Hollywood yıldızı Brad Pitt, 2005 yılında meydana gelen Katrina kasırgası ardından evsiz kalanlar için 109 ev inşa ettirmişti. Kurucusu olduğu "Make It Right" Vakfı aracılığıyla yardıma muhtaç olanlara destek olan Pitt'in yaptırdığı evlerde, çeşitli sorunlar meydana gelmeye başladı.



İddiaya göre söz konusu 20 yıllık evlerin çoğunda küf, böcek ve tahtaların çürümesi gibi sorunlar çıktı. Ev sahipleri, Pitt'e ve kar amacı gütmeyen kuruluşuna 20,5 milyon dolarlık (780 milyon TL) toplu dava açtı. Açılan davada mahkeme, vakfın, evlerin yapılışına dair tüm dokümanları heyete teslim etmesi istendi.

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