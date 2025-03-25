Baklava fiyatı 120 TL'ye kadar düştü: Maliyeti düşürmek için hile üstüne hile yapıyorlar!

Hileli ürünle yapılan baklavanın kilosu 120 liraya kadar düştü. Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, hileli ürünlere karşı uyardı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025

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Baklavada maliyeti düşürmek için yer fıstığı, çekirdek içi, ve glikoz kullanılmaya başlandı. Hileli ürünle yapılan baklavanın kilosu 120 liraya kadar düştü.

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, "Antep fıstıklı baklavada içeriğindeki üründe gıda boyası kullanılıyor. 'ucuz baklava' diye satıyorlar.

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