Antalya'da gönüllü annelik yapan Çiçek Akçay'dan duygusal moral sürprizi!

Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü 9. Sınıf öğrencisi Hikmet Üzer, 3 yıl önce lenf kanseri olduğunu öğrendi. Daha önce rahim, meme ve lenf olmak üzere kanseri 3 kez yenerek, kanser hastalarına gönüllü annelik yapan Çiçek Akçay, Antalya’da bir özel hastanede ilik nakli olacak olan gence moral amaçlı sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025

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Antalya Manavgat'ta yaşayan 15 yaşındaki Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü 9. Sınıf öğrencisi Hikmet Üzer, 3 yıl önce lenf kanseri olduğunu öğrendi.



Daha önce rahim, meme ve lenf olmak üzere kanseri 3 kez yenerek, kanser hastalarına gönüllü annelik yapan Çiçek Akçay, Antalya'da bir özel hastanede ilik nakli olacak olan gence moral amaçlı sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Üzer, "İnşallah yeniden doğacağım. Çiçek ablayla tanıştığım için çok şanslıyım" diye konuştu.

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