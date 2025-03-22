Vali Şahin Ramazan ayında koruyucu aileleri unutmadı!

Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, koruyucu ailelerle sohbet ederek çocuklarla yakından ilgilendi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025

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Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Manavgat Kaymakamlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen iftar programında koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi. Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.



"İYİ İNSAN OLMAYA ÇALIŞALIM"

Vali Şahin, "Ramazan ayı, evlatlarımıza daha büyük bir ihtimamla yaklaşmamız gereken ve Rabbimizin bizi özellikle bu konuda uyardığı mübarek bir ay. Ramazan ayını yalnızca oruç tutarak değil, iyilikler yaparak ve daha iyi bir insan olmanın yollarını arayarak değerlendirmeliyiz. Bu hususta evlatlarımıza kendi çocukları gibi şefkatle bakan tüm koruyucu ailelerimize teşekkür ederim. evlatlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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