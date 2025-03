21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedir? İşte anlam ve önemi...

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, dünya çapında bireylerin toplumsal yaşamda daha fazla yer alabilmesi ve haklarının savunulabilmesi için bir fırsat sunuluyor. Down sendromu, bireylerin genetik yapısında ekstra bir 21. kromozom bulunmasından kaynaklanan bir durumdur. Peki Down Sendromu Farkındalık Günü nedir? İşte önemi…

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 10:12

21 Mart, Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" olarak ilan edildi. Bu gün, toplumsal farkındalık oluşturmak, Down sendromlu bireylerin yaşamlarını iyileştirecek olumlu tutumlar geliştirilmesine katkıda bulunmak, erken eğitimin ve sürekliliğinin önemini vurgulamak amacıyla belirlendi. Ülkemizde de her yıl 21 Mart'ta, ilgili Bakanlık ve kurumlar tarafından farkındalık yaratmaya yönelik etkinlikler düzenleniyor. Peki down sendromu neden 21 Mart'ta kutlanır? İşte konuya dair merak edilenler…

(Kaynak: AA) 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedir? 21 Mart, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak kabul edilmiştir. Bu gün, dünya genelinde farkındalık yaratmak ve Down Sendromu hakkında bilgi edinmeyi teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Down Sendromu, bir kromozomal bozukluktur. Normalde insan vücudunda 46 kromozom bulunurken, Down Sendromu olan bireylerde 47 kromozom vardır. Bu durum, 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunmasıyla ortaya çıkar ve bu sebeple Trisomy 21 olarak da adlandırılıyor.