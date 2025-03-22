Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Bu akşam televizyon ekranlarında, 2015 yapımı Niyazi Gül Dörtnala filmi yayınlanacak. Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrollerini paylaştığı bu yapım, Ege Derbisi'ne katılan safkan atlar Sultan ve Rıza'nın zafere ulaşmaya çalışırken yaşadıkları macerayı anlatıyor. Peki Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi? İşte filmin oyuncu kadrosu!
Niyazi Gül Dörtnala filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı bu komedi filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi? Konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte film hakkında bilgiler…
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Niyazi Gül Dörtnala filmi İzmir'in Torbalı ilçesinde çekildi.
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla olan derin bağları ve sıradışı bakış açısıyla tanınan bir bilim insanıdır. Büyük ve küçük baş hayvanları ayırt etmeden hepsinin dilinden anlayabilen Niyazi Gül, hayvan haklarını savunarak, insanların eğlencesi için hayvanlara eziyet edilmesine ve avcılığa karşıdır. İzmir'de sade bir yaşam süren Niyazi, üniversitedeki derslerini hem eğlenceli hem de ilgi çekici bir şekilde anlatırken, aynı zamanda gizli bir formül üzerinde de çalışmalar yapmaktadır. Onun bu sıradışı yaşamı, Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarıyla yaptığı yarış iddiaları sonucu tüm hayatını değiştirir ve Niyazi'nin sakin dünyası altüst olur. Hediye, Niyazi'nin sağ kolu olarak her işine yardımcı olur ve bilimsel çalışmalarını birlikte sürdürür.