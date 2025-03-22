Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 10:16

(Kaynak: Niyazi Gül Dörtnala)

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla olan derin bağları ve sıradışı bakış açısıyla tanınan bir bilim insanıdır. Büyük ve küçük baş hayvanları ayırt etmeden hepsinin dilinden anlayabilen Niyazi Gül, hayvan haklarını savunarak, insanların eğlencesi için hayvanlara eziyet edilmesine ve avcılığa karşıdır. İzmir'de sade bir yaşam süren Niyazi, üniversitedeki derslerini hem eğlenceli hem de ilgi çekici bir şekilde anlatırken, aynı zamanda gizli bir formül üzerinde de çalışmalar yapmaktadır. Onun bu sıradışı yaşamı, Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarıyla yaptığı yarış iddiaları sonucu tüm hayatını değiştirir ve Niyazi'nin sakin dünyası altüst olur. Hediye, Niyazi'nin sağ kolu olarak her işine yardımcı olur ve bilimsel çalışmalarını birlikte sürdürür.