REYTİNG SONUÇLARI 21 MART | Total ve AB verilerine göre reyting birincisi kim oldu?
Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul dizileri Total ve AB reyting listelerinde kendilerine yer buldu. Survivor gibi yarışma programları da bu değerlendirmeye dahil edildi. Reyting sıralamaları, yapımların izlenme oranlarını ortaya koyarken, bu sonuçlar izleyici tercihlerine bağlı olarak şekilleniyor. Peki 21 Mart reyting sonuçları nedir? İşte birinci olan yapım.
21 Mart Cuma gününün reyting sonuçları açıklanmasının ardından, seyirciler Total ve AB sıralamalarında hangi dizilerin yer aldığı takip ediliyor. Bu sıralamada dün akşam yayınlanan dizi ve programlar yer alıyor. Peki reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? İşte zirvenin sahibi…
21 MART REYTİNG SONUÇLARI
Dün akşam yayınlanan yapımların zirve yarışında kimin önde olduğu merak konusu oluyor. Ancak 21 Mart 2025'e ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. AB ve Total sıralamaları netleştiğinde, detaylı bilgiler haberimize eklenecektir.
22 MART BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV: Can Borcu
TRT 1: Gönül Dağı
KANAL D: Piyasa
STAR TV: Niyazi Gül Dörtnala (film)
SHOW TV: Güldür Güldür Show