REYTİNG SONUÇLARI 21 MART | Total ve AB verilerine göre reyting birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 13:04

21 Mart Cuma gününün reyting sonuçları açıklanmasının ardından, seyirciler Total ve AB sıralamalarında hangi dizilerin yer aldığı takip ediliyor. Bu sıralamada dün akşam yayınlanan dizi ve programlar yer alıyor. Peki reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? İşte zirvenin sahibi…