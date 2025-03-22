Şarj nasıl yazılır? TDK’ye göre şarz mı, şarj mı? İşte doğru yazılışı
Dil bilgisi kurallarına göre, Türkçe’de sözcüklerin doğru şekilde yazılması gerekiyor. Günlük hayatta sıkça kullanılan “şarj” ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Peki 'şarz' nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “şarj” kelimesinin doğru yazılışı…
Türkçede, sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "şarj" kelimesidir. Halk arasında yaygın olarak kullanılan "şarz" ifadesinin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından belirleniyor. Peki "şarj" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…
Şarj mı, şarz mı?
Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kelimenin doğru yazımı "şarj" şeklindedir. "Şarz" ifadesi ise hatalı bir kullanımdır.
TDK'ye göre "şarj" nasıl yazılır?
TDK'ye göre doğru yazım
✅ Şarj (Doğru kullanım)
❌ Şarz (Yanlış kullanım)