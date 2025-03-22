Şarj nasıl yazılır? TDK’ye göre şarz mı, şarj mı? İşte doğru yazılışı

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 15:14

Türkçede, sıkça karşılaşılan yazım hatalarından biri de "şarj" kelimesidir. Halk arasında yaygın olarak kullanılan "şarz" ifadesinin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu tarafından belirleniyor. Peki "şarj" doğru yazımı nedir? İşte bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Şarj mı, şarz mı?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kelimenin doğru yazımı "şarj" şeklindedir. "Şarz" ifadesi ise hatalı bir kullanımdır.