Çankırı'da üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü!

Çankırı'da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi, evinde ölü bulundu. Burak Ok'un ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025

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Çankırı'da üniversite öğrencisi Burak Ok'un (23) yakınları, birkaç gün boyunca ondan haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi"ne bildirdi. Ekipler, yaptığı kontrollerde Burak Ok'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Burak Ok'un ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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