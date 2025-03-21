REYTİNG SONUÇLARI 20 MART 2025 | Total ve AB tablolarında dünün reyting birincisi hangi dizi oldu?
Dün akşam, yeni bölümleriyle ekranlara gelen Başka Bir Gün dizisi ve TRT 1'de İddiaların Aksine yayınlandı. Reyting sıralamaları bu yapımların izlenme oranlarını gözler önüne sererken, sonuçlar izleyicilerin tercihlerine göre şekillendi. Peki reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte sonuçlar…
20 Mart Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarında izlenme oranları elde etti. Yayınlanan diziler, yarışmalar ve diğer programlar izleyicilerle buluşurken sıralamalar da belli oldu. Peki reyting sonuçları nedir? İşte zirvenin sahibi…
20 MART REYTİNG SONUÇLARI
Dün akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve haber bültenleri arasında televizyon ekranlarında rekabet yaşandı. Ancak 20 Mart 2025 tarihli reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün en çok izlenen yapımının ve detaylı sıralamanın saat 10.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.
BU AKŞAM (21 MART) HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Zembilli
TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul
KANAL D: Arka Sokaklar
STAR TV: Yalı Çapkını
SHOW TV: Kızılcık Şerbeti