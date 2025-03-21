takvim-logo

REYTİNG SONUÇLARI 20 MART 2025 | Total ve AB tablolarında dünün reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam, yeni bölümleriyle ekranlara gelen Başka Bir Gün dizisi ve TRT 1'de İddiaların Aksine yayınlandı. Reyting sıralamaları bu yapımların izlenme oranlarını gözler önüne sererken, sonuçlar izleyicilerin tercihlerine göre şekillendi. Peki reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte sonuçlar…

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
REYTİNG SONUÇLARI 20 MART 2025 | Total ve AB tablolarında dünün reyting birincisi hangi dizi oldu?

20 Mart Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarında izlenme oranları elde etti. Yayınlanan diziler, yarışmalar ve diğer programlar izleyicilerle buluşurken sıralamalar da belli oldu. Peki reyting sonuçları nedir? İşte zirvenin sahibi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

20 MART REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve haber bültenleri arasında televizyon ekranlarında rekabet yaşandı. Ancak 20 Mart 2025 tarihli reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün en çok izlenen yapımının ve detaylı sıralamanın saat 10.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BU AKŞAM (21 MART) HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Zembilli

TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul

KANAL D: Arka Sokaklar

STAR TV: Yalı Çapkını

SHOW TV: Kızılcık Şerbeti