Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı? 4 Mart Survivor’da eleme adayı kim oldu?
2025 Survivor dün akşam yayınlanan bölümde, iletişim oyununu kazanan takım belli oldu. Bu oyunun ardından, yarışmacılar sevdikleriyle görüşme fırsatı buldu. Bununla birlikte ilk eleme adayı da açıklandı. Peki 4 Mart tarihinde ödül oyununu kim kazandı? İşte son bölüm yaşananlar…
Dün akşam Survivor All Star yarışmasında eleme adayı belli olurken, ödül oyununu kazanan takım açıklandı. Peki 4 Mart Survivor'da iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte dokunulmazlığı kaybeden takım.
DÜN AKŞAM SURVIVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star yarışması 4 Mart Salı günü yayınlanan bölümde iletişim oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da bu hafta, dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.