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Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz nedir, neden kutlanır?

Havaların ısınmaya başlamasıyla beraber Nevruz Bayramı tarihleri araştırılmaya başlandı. Nevruz hem kültürel hem de tarihsel bir öneme sahip olup, insanların bir araya gelerek dostluk, kardeşlik ve yenilik temaları etrafında kutladıkları geleneksel bir bayramdır. Peki Nevruz Bayramı ne zaman kutlanır? 2025 Nevruz gelenekleri nelerdir? İşte merak edilenler.

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Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz nedir, neden kutlanır?

Havaların ısınmaya başlamasıyla beraber Nevruz Bayramı tarihleri araştırılmaya başlandı. İlk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında bahsedilen Nevruz, bu yıl da renkli etkinliklerle kutlanacak. Peki Nevruz Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? 2025 Nevruz gelenekleri nelerdir? İşte merak edilenler.

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Nevruz Nedir ve Ne Zaman Kutlanır?

Nevruz, doğanın uyanışını, baharın gelişini ve yeni yılın başlangıcını simgeleyen kadim bir bayramdır. Kökeni 18 yüzyıl öncesine dayanan bu özel gün, 2025 yılında 21 Mart Cuma günü (bugün) kutlanıyor.

Güneş'in ekvator çizgisini geçerek kuzey yarımküreye daha fazla ışık ve ısı sağlamasıyla doğa yeniden canlanır. Bu nedenle, her yıl 21 Mart'ta kutlanan Nevruz, yalnızca doğanın değişimini değil, aynı zamanda birlik ve beraberliği de temsil eder.

Nevruz Bayramı tarihlerinde resmi tatil olup olmayacağı da merak ediliyor. Türkiye'de Nevruz resmi tatil kapsamına girmediği için kamu kurumları ve okullar açık olacaktır.

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Nevruz'un Kökeni ve Anlamı

Nevruz, özellikle Türk dünyasında "yeni bir başlangıç" olarak kabul edilir. Ergenekon Destanı'na dayandırılan bu bayram, Türk milletin yeniden doğuşunun sembolü olarak görülür. Eski İran ve Orta Asya kaynaklarında da adı geçen Nevruz, aynı zamanda Pers takvimine göre yılın ilk günü kabul edilir. Geçmişten günümüze kadar ulaşan bu gelenek, bireysel ve toplumsal yenilenmeyi simgeleyen çeşitli ritüellerle kutlanır.

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Nevruz'u Kutlayan Ülkeler Hangileri?

Nevruz, geniş bir coğrafyada farklı milletler tarafından büyük bir coşkuyla kutlanır. Başta Türkiye olmak üzere, Azerbaycan, İran, Pakistan, Hindistan, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan gibi ülkelerde Nevruz, baharın gelişini kutlayan en önemli kültürel miraslardan biridir. Ayrıca Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Arnavutluk, Kosova ve Makedonya gibi ülkelerde de Nevruz büyük bir önem taşır ve çeşitli törenlerle karşılanır.

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Nevruz Gelenekleri ve Ritüelleri Nelerdir?

Nevruz, yalnızca doğanın canlanmasını kutlamakla kalmaz, aynı zamanda geçmişten günümüze taşınan birçok gelenekle de yaşatılır.

Bu özel günün en yaygın ritüelleri şunlardır:

🔴 Ateş Üzerinden Atlamak: Kötü enerjilerden arınmak ve yılın sağlık, huzur ve bereket içinde geçmesi için ateşin üzerinden atlanır.

🔴 Suya Girmek: Arınmanın bir diğer yolu olarak suya girilerek eski yılın tüm olumsuzluklarından kurtulunduğuna inanılır.

🔴 Yumurtaların Tokuşturulması: Bolluk ve bereketi simgeleyen bu gelenek, aynı zamanda dayanıklılığı da ifade eder.

🔴 Semeni Geleneği: Buğday veya arpanın çimlendirilmesiyle gerçekleştirilen bu gelenek, doğanın bereketini temsil eder.

🔴 Mezarlık Ziyaretleri: Atalara saygının bir ifadesi olarak kabir ziyaretleri yapılır, dualar edilir ve geçmişle bağ güçlendirilir

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Nevruz Bayramı'na Özel Yemekler Nelerdir?

Nevruz'a özel sofralarda, bolluk ve bereket dileğiyle yedi çeşit yemek hazırlanır. Bu yemekler, farklı ülkelerde değişiklik gösterse de genel olarak tahıl, sebze ve meyvelerden oluşur. Özellikle İran ve Azerbaycan'da Nevruz sofralarında yer alan "semene" çimlenmiş buğdaydan yapılan bir tatlı olarak tüketilir. Türkiye'de ise helva, baklava, pilav gibi geleneksel yemekler tercih edilir.

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Nevruz yalnızca bireysel bir kutlama değil, aynı zamanda toplumları bir araya getiren bir kültürel mirastır. Halk oyunları, şarkılar, şiirler ve çeşitli spor etkinlikleri ile kutlamalar renklendirilir. Bu bayram, toplum içindeki kardeşlik ve birlik duygusunu pekiştirerek nesilden nesile aktarılan önemli bir gelenek olarak yaşatılmaya devam etmektedir.

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