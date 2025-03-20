Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 09:23

Deliha filmi, 20 Mart'ta televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Film hakkında en çok merak edilenler arasında konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri oluyor. Peki Deliha filmi nerede çekildi? Konusu ne, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Sosyal medya)

DELİHA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deliha filmi, saf ve neşeli Zeliha'nın hikayesini konu alır. Zeliha, bir gün fal baktırırken hayatının aşkını çok yakında bulacağını öğrenir. Bu kehanetle hayatını aşk üzerine kurar. O sırada mahallede yeni açılan fotoğrafçı dükkanında yakışıklı Cemil ve kardeşi Cemal'le tanışır. Zeliha, aşkını bulacağına inanarak, merdivenleri 10 saniyede inerse bu mucizeyi gerçekleştireceğini düşünür ve fotoğrafçı dükkanına doğru adeta dalar. Zeliha'nın deli dolu halleri, komik ve karmaşık durumlara yol açarken, mahalle halkı onu "Deliha" olarak tanımaya başlar.