Deliha filmi nerede çekildi? Konusu ne, oyuncuları kimler?
Gupse Özay’ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de senaryosunu kaleme aldığı Deliha filmi, beyaz perdedeki gösteriminin ardından televizyon izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. 2014 yılında vizyona giren film, bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Peki Deliha nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu…
Deliha filmi, 20 Mart'ta televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Film hakkında en çok merak edilenler arasında konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri oluyor. Peki Deliha filmi nerede çekildi? Konusu ne, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…
DELİHA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı Deliha filmi, ilk kez 2014 tarihinde vizyona girmişti. Komedi türündeki yapım, İstanbul'un çeşitli mekanları ile İzmir'in Şirince ve Selçuk beldelerinde çekildi.
DELİHA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Deliha filmi, saf ve neşeli Zeliha'nın hikayesini konu alır. Zeliha, bir gün fal baktırırken hayatının aşkını çok yakında bulacağını öğrenir. Bu kehanetle hayatını aşk üzerine kurar. O sırada mahallede yeni açılan fotoğrafçı dükkanında yakışıklı Cemil ve kardeşi Cemal'le tanışır. Zeliha, aşkını bulacağına inanarak, merdivenleri 10 saniyede inerse bu mucizeyi gerçekleştireceğini düşünür ve fotoğrafçı dükkanına doğru adeta dalar. Zeliha'nın deli dolu halleri, komik ve karmaşık durumlara yol açarken, mahalle halkı onu "Deliha" olarak tanımaya başlar.