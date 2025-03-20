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Son dakika: Türk sinema-dizi sektörünün acı kaybı! Osman Sınav hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat, ve Pusat gibi dizilerin yönetmeni Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sınav bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

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Son dakika: Türk sinema-dizi sektörünün acı kaybı! Osman Sınav hayatını kaybetti

Yapımcı, yönetmen, senarist Osman Sınav, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Osman Sınav hayatını kaybetti (Takvim.com.tr)Osman Sınav hayatını kaybetti (Takvim.com.tr)


Bir süredir kanserle mücadele eden Sınav, kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza attı.

Osman Sınav hayatını kaybetti (Takvim.com.tr)Osman Sınav hayatını kaybetti (Takvim.com.tr)

Özellikle Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla milyonların hafızasında silinmez izler bıraktı.

Osman Sınav hayatını kaybetti!


Osman Sınav'ı geçtiğimiz aralık ayında Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Mehmet Aslantuğ evinde ziyaret etmişti.

Osman Sınav hayatını kaybetti (Takvim.com.tr)Osman Sınav hayatını kaybetti (Takvim.com.tr)

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