Kırşehir'de keşfedilen yeni böceğe eşinin adını koydu!
Kırşehir'de arazi çalışmaları sırasında yeni böcek türü tespit edildi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Erbey, çalışmalar sırasında bulduğu böceğe eşinin adını verdi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Erbey, arazi çalışmaları sırasında yeni böcek türü tespit etti. Böcekten alınan örnekler önce laboratuvara getirildi. Ardından Hatay'daki Zooloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Demirel'e gönderildi. Erbey, literatüre giren böceğe eşi Emine'nin ismini koydu. Türün adı "Pentastira eminei sp. nov." oldu.